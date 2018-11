Roma, crolla cornicione: ferita una ragazza

Un pezzo di cornicione si è staccato intorno alle 13 da un palazzo di piazza Re di Roma, nel quartiere San Giovanni, poco prima dell'incrocio con via Albalonga e ha colpito una ragazza che camminava in strada. La 24enne, rimasta lievemente ferita, è stata portata in ospedale in codice verde. Sul posto gli agenti della Polizia Locale con il VII Gruppo Appio, i Vigili del Fuoco e due volanti della Polizia di Stato. L'area è stata transennata mentre lo stabile sarà ispezionato“. © RIPRODUZIONE RISERVATA