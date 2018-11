© RIPRODUZIONE RISERVATA

Costa Crociere punta sui talenti italiani e rinnova la collaborazione con la Regione Lazio, proponendo due nuovi corsi di formazione finalizzati all’assunzione di professionisti che entreranno a far parte del personale di bordo della compagnia italiana nel 2019. Si tratta di un corso per diventare animatori per bambini e ragazzi (Children and Teen Animator) e di uno per addetti alle escursioni a terra (Tour Escort), per un totale di 36 posti disponibili. Entrambi sono gratuiti, in quanto interamente finanziati dalla Regione Lazio. Costa Crociere si impegna ad assumere almeno il 60% degli allievi idonei, ma al termine delle precedenti edizioni realizzate con la Regione Lazio la percentuale di assunzione minima è stata ampiamente superata, raggiungendo il 92%.Ogni corso mette a disposizione 18 posti, accessibili a tutti gli inoccupati o disoccupati, giovani e adulti iscritti a Centro per l’Impiego, residenti o domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione Lazio, con i seguenti requisiti: diploma di scuola secondaria superiore, buona conoscenza dell’inglese e di un’ulteriore lingua a scelta tra francese, tedesco o spagnolo. Per gli animatori sono inoltre considerate essenziali almeno due esperienze lavorative pregresse con minori.Le iscrizioni sono aperte sino al 21 novembre 2018, attraverso il sito www.career.costacrociere.it/courses. Gli allievi selezionati avranno la possibilità di accedere ad una formazione di assoluta eccellenza, che prevede sia una parte teorica in aula a Roma, sia una pratica a bordo delle navi. La durata di ogni corso è di 508 ore, al termine delle quali verrà rilasciato un attestato di qualifica.Le figure professionali che usciranno dal corso per addetti alle escursioni saranno formate per lavorare nel dipartimento di bordo che segue le escursioni proposte agli ospiti in ogni porto di scalo delle navi Costa, uno degli elementi più importanti per garantire vacanze davvero indimenticabili. Gli animatori si occuperanno invece delle attività di intrattenimento rivolte a bambini e ragazzi, che prevedono un ricco programma suddiviso per fasce di età, in modo da garantire il massimo del divertimento per gli ospiti più giovani in vacanza.