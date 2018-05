Roma, vende a 17 euro biglietti Atac usati come ticket per il Colosseo: arrestato

La truffa, per quanto irreale, gli era riuscita anche perché l'imbroglione aveva scelto una vittima un po' avanti negli anni. Fatto sta che un romano di 57 anni ha venduto a 17 euro un biglietto dell'Atac usato spacciandolo come ticket per entrare al Colosseo.



Sotto gli occhi dei carabinieri in borghese, mishiati alla folla di turisti in piazza del Colosseo, l'uomo, definitosi promotore turistico, è riuscito a piazzare il biglietto usato dell'Atac a una francese di 79 anni. I militari, dopo avere assistito alla scena lo hanno bloccato e lo hanno arrestato: era già noto alle forze dell'ordine. In tasca aveva altri 6 biglietti usati pronti ad essere venduti come biglietti per il Colosseo.



Inoltre, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell'abusivismo commerciale e del degrado nel quadrante del centro storico, in particolare nell'area del Colosseo, via dei Fori Imperiali, via del Corso e Fontana di Trevi, i Carabinieri della compagnia Roma Centro hanno arrestato 3 persone e un'altra denunciata, contravvenzionato 8 venditori ambulanti, elevato sanzioni amministrative per 41.350 euro e sequestrato prodotti con marchi contraffatti e vari oggetti venduti senza autorizzazione.



In via dei Fori Imperiali e in via del Leoncino, arrestate anche due borseggiatrici, una 21enne bosniaca e una 26enne bulgara, colte in flagranza mentre derubavano due turisti del portafogli e dello smartphone.

In largo Corrado Ricci, i Carabinieri hanno denunciato un 65enne della Repubblica Domenicana, già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di una borsa contenente una tronchese, un cacciavite, un coltello e una borsa schermata con carta stagnola, attrezzi probabilmente utilizzati per eludere i sistemi antitaccheggio dei negozi.

Sabato 19 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:11



© RIPRODUZIONE RISERVATA