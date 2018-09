Roma, si schianta con lo scooter sulla Colombo: in coma 29enne

Ha perso il controllo del suo scooter e si è schiantato su via Cristoforo Colombo, all'altezza del chilometro 17.500 in zona Malafede. Il ragazzo di 29 anni è stato portato in ospedale in gravissime condizioni ed è in coma. Sul posto per i rilievi la polizia locale del GPIT ( Gruppo Pronto Intervento Traffico). Secondo quanto si è appreso, al momento l'incidente non sembrerebbe essere riconducibile alle radici presenti in diversi tratti della Colombo.

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:57



