Chiusa via Portuense per un incidente fra piazzale Portuense e via Ippolito Nievo in entrambe le direzioni. Circolazione rallentata lungo le principali arterie della Capitale. Traffico in tilt sul grande raccordo anulare e sul tratto urbano della A24. Ancora chiuso il sottopasso Stazione Tiburtina. © RIPRODUZIONE RISERVATA