Lunedì sarà abbattuta un'altra delle ville dei Casamonica, a Roma, al Quadraro, così come annunciato dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Salvini che ritorna in quella villa confiscata dopo la visita effettuata a fine giugno.

PARCO PUBBLICO - Si tratta di una costruzione confiscata tempo fa in via Roccabernarda alla Romanina, alla periferia est di Roma, diventata negli anni una sorta di "quartier generale" della famiglia sinti arrivata nella Capitale dall'Abruzzo negli anni '70. L'area diventerà un parco pubblico attrezzato.

LA REGIONE - Ad agosto Zingaretti ha consegnato le chiavi dell'area verde al Comitato di Quartiere Campo Romano-Casalotto. La Regione Lazio ha provveduto alla messa in sicurezza, alle potature, alla rimozione di rifiuti e all'installazione di una nuova recinzione e dei cancelli, in attesa che venga effettuata la definitiva demolizione della villa. Per questa 'riconversionè la Giunta regionale ha investito circa 200 mila euro. «Questa villa - disse quella sera Zingaretti - è abusiva e andrà abbattuta: faremo una gara e capiremo come ridisegnare questo luogo con giochi, attrezzature, spazi per bambini».

I PRIMI ABBATTIMENTI - Martedì all'alba è scattato lo sgombero di otto villette abusive in via del Quadraro. All'interno ci vivevano circa 40 persone. E all'indomani, intorno alle 10, la prima ruspa è entrata in azione buttando giù le prime due costruzioni all'ombra dell'Acquedotto Felice in meno di un'ora. Non sono mancate le proteste, anche accese, di chi in quelle case ha abitato per anni ed è rimasto in strada, sostando da martedì a ridosso dell'area di sicurezza predisposta dalla polizia locale.

