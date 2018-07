Casamonica, giornalisti aggrediti e minacciati con i bastoni alla Romanina

Alcuni giornalisti che stavano cercando di intervistare membri della famiglia Casamonica sono stati aggrediti oggi pomeriggio alla Romanina, feudo del clan nella zona est di Roma.



In un video pubblicato da Repubblica, si vedono alcune donne che chiedono più volte ai reporter di andare via fino a minacciarli con alcuni bastoni. «Andate via da qui, non c'è niente da vedere, andatevene», le urla contro i giornalisti. Un uomo insegue una reporter in una delle stradine del quartiere, mentre altri membri del clan cercano di bloccare le telecamere.



L'aggressione ha subito portato alla mente la violenza ai danni dei giornalisti della Rai Daniele Piervincenzi ed Edoardo Anselmi avvenuta ad Ostia il 7 novembre scorso da parte di Roberto Spada che per quei fatti è stato rinviato a giudizio assieme al suo complice Ruben Nelson Del Puerto.



Sempre alla Romanina, la mattina di Pasqua alcuni esponenti dei Casamonica al Roxy Bar aggredirono il proprietario del bar e una ragazza disabile che era all'interno.



Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Ordine dei giornalisti e Usigrai hanno espresso «vicinanza e solidarietà ai colleghi di Repubblica e del Tg2 aggrediti». «I parenti degli arrestati si sono scagliati con i bastoni contro i giornalisti Floriana Bulfon di Repubblica e Piergiorgio Giacovazzo del Tg2, »colpevoli« di essersi recati dove sono stati effettuati gli arresti per svolgere il loro lavoro. Una reazione inaccettabile», commentano i rappresentanti dei giornalisti. «Chiunque colpisca un giornalista - concludono Fnsi, Odg e Usigrai - colpisce il diritto dei cittadini ad essere informati e dunque uno dei pilastri della democrazia. La reazione scomposta dei familiari degli arrestati testimonia quanto il lavoro dei cronisti dia fastidio a chi vorrebbe coltivare nell'oscurità i propri loschi affari».

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:18



