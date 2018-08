Roma, caos Anagrafe per le carte d'identità: «A rischio le vacanze»

di Alessia Marani

Le vie del Signore saranno pure infinite ma per chi deve rinnovare la carta d'identità a Roma c'è solo la Via Crucis, soprattutto se si vuole ottenere il documento con urgenza, alla vigilia delle vacanze prenotate e del decollo di un aereo per l'estero. Due impiegati su tre sono in ferie, gli uffici decentrati dell'anagrafe dal primo agosto sono chiusi a rotazione per mancanza del personale, la disinformazione regna e ogni Municipio ha una procedura diversa. Risultato? Code dall'alba davanti agli uffici...