Roma, Campidoglio, al via pedonalizzazione via del Corso da sabato 7 luglio

Meno traffico, maggior sicurezza per il Centro Storico e più aree dedicate alla mobilità dolce. Da sabato 7 luglio sarà interamente pedonalizzato il tratto di via del Corso, da Largo Goldoni a via delle Convertite. Il provvedimento, si legge in una nota del Campidoglio, consentirà la piena fruibilità della strada da parte di cittadini e turisti. Nella zona cambierà la viabilità per il traffico privato e per alcune linee del trasporto pubblico (le deviazioni delle linee Tpl sono consultabili sul sito www.romamobilita.it). La campagna informativa alla cittadinanza sarà attiva sui social del Comune, Roma Servizi per la Mobilità e Atac. «Questa pedonalizzazione oltre a rientrare in un intervento di messa in sicurezza del Centro Storico, va ad aggiungersi ai progetti disegnati da quest’Amministrazione a sostegno della mobilità sostenibile - spiega il sindaco, Virginia Raggi - Un intervento che consegna di fatto un’altra area ai pedoni e toglie spazio alle auto. Un’operazione che va nella direzione che stiamo tracciando per Roma».



«Con questo intervento - spiega l’Assessore alla Mobilità, Linda Meleo - viene modificata la viabilità con un’attenzione particolare alle esigenze dei residenti e dei lavoratori di zona. Per quanto riguarda il trasporto pubblico sono stati ideati itinerari alternativi per garantire collegamenti capillari ed efficienti». «Il provvedimento s’inserisce in una strategia condivisa con le autorità di Pubblica Sicurezza, volta a innalzare i livelli di sicurezza reale e percepita da cittadini e turisti nei centri nevralgici di Roma - sottolinea il delegato alla Sicurezza della Sindaca, Marco Cardilli - Con quest’intervento sarà ulteriormente agevolata l’opera di prevenzione delle Forze dell’Ordine, favorendo il controllo di vicinato di cittadini e commercianti che in qualunque momento potranno segnalare situazioni anomale alle numerose pattuglie presenti o alla Sala operativa della Polizia locale».

