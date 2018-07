Roma, una buca ogni 60 metri di strada: le voragini non viste da Grillo

di Fabio Rossi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La prima buca fa bella mostra di sé proprio all'incrocio tra via Cavour e via degli Annibaldi, sulla striscia bianca che delimita il punto di arresto al semaforo. Uno scooter la schiva a stento: per fortuna era rosso e il giovane alla guida stava rallentando, altrimenti il rischio di cadere sarebbe stato alto. Complessivamente ne abbiamo contate ben 51 buche, grandi e piccole, in un solo senso di marcia: da via degli Annibaldi all'inizio dell'A24, in direzione della barriera Roma Est. Insomma, il percorso fatto l'altro...