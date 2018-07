Buche pericolose, la madre di Elena Aubry: «Tappiamole, ma il Comune non ci lasci soli»

di Alessia Marani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Io faccio, tu Stato, guardami, rispettami e copia il mio esempio». L'appello a Raggi & Co. questa volta arriva forte e chiaro da Graziella Viviano. Da domani mattina la mamma di Elena Aubry, la ragazza di 25 anni morta in moto sulla via Ostiense all'inizio di maggio, sarà in strada con i volontari dell'associazione Tappami a riempire le buche cerchiate con lo spray giallo. «Prima segnaliamo poi tappiamo», aveva promesso mamma Graziella dopo avere avuto un primo colloquio con Cristiano Davoli,...