Roma, la panchina dello spaccio a San Lorenzo: 5 arresti

Una panchina in piazza dell’Immacolata era diventata il centro nevralgico dello spaccio a San Lorenzo. La droga, nascosta sotto la panchina, era pronta per gli acquirenti che, dopo essersi seduti vicino ai pusher in modo da non destare sospetti, scambiavano le dosi con il denaro. L'hanno scoperto i carabinieri di piazza Dante durante blitz antidroga eseguiti ieri tra San Lorenzo e Colle Oppio. Sono stati arrestati 5 pusher e sequestrati una cinquantina di dosi tra marijuana e hashish.



I due “spacciatori della panchina” sono un 22enne algerino e un 26enne marocchino, entrambi senza fissa dimora, sorpresi dai carabinieri di Casalbertone, in servizio in abiti civili, a cedere le dosi ad un giovane che si era seduto al loro fianco. I militari li hanno bloccati e ammanettati, recuperando la droga, nascosta sotto le assi in legno della seduta. Sempre in piazza dell’Immacolata, è stato arrestato un 34enne algerino, bloccato dopo aver ceduto dosi di hashish ad un 58enne italiano. Nel parco del Colle Oppio, invece, i militari della stazione Prenestina hanno arrestato un 22enne del Senegal e un 34enne della Guinea, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, “pizzicati” a spacciare dosi hashish e marijuana ad un cittadino colombiano. Gli arrestati hanno trascorso la notte nelle camere di sicurezza in caserma, in attesa del rito direttissimo.

