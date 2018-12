Roma, bimbo autistico scappa dalla casa famiglia: ritrovato

Un bambino autistico si è allontanato a piedi da una casa famiglia a cui era stato affidato, senza che gli operatori se ne accorgessero. A rintracciarlo ed a soccorrerlo sono stati i carabinieri della stazione di Castelnuovo di Porto che, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato il minorenne mentre si aggirava in una strada di campagna, in stato confusionale. I carabinieri sono riusciti a risalire alla comunità dove era stato collocato ed a scoprire che l'operatore della struttura non si era ancora accorto della sua fuga. Il responsabile è stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di abbandono di minori. © RIPRODUZIONE RISERVATA