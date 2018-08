Atac, il record della 104: un autista su 4 in licenza. Simioni chiama l'Inps

di Lorenzo De Cicco

C'è chi con l'assenza pagata dall'Atac è andato in vacanza in Calabria - del resto, con questo caldo... - altri ancora sfruttano la legge 104 per fare il doppio lavoro e qui la casistica è varia: uno diserta i turni per fare il gelataio, un altro lascia l'officina della società comunale per fare il carrozziere da un privato. L'assenteismo è un vecchio vizio nella partecipata dei trasporti più grande d'Italia, il tasso di forfait dal servizio, ferie escluse, scavalla il 13% da...