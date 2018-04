Roma, l'Ama denuncia 30mila utenze fantasma nel VI Municipio: «Come se l'intera città di Latina avesse smesso di pagare i rifiuti»

Per capirne l'effetto è come se l'intera città di Latina avesse smesso di pagare i rifiuti. L'Ama ha stanato nel VI Municipio (quello delle Torri ndr) 30mila utenze fantasma durante la mappatura dell'intero territorio propedeutica al lancio della nuova raccolta differenziata. Conti alla mano, dopo la scoperta, l'azienda ha calcolato quanto segue: si è passati infatti dalle quasi 89 mila utenze già presenti prima del controllo alle circa 119.000 (+25%), pari a 72.500 cittadini in più. «Una città come Latina che non pagava per il conferimento dei rifiuti», ha spiegato Franco Carcassi, della programmazione strategica di Ama, che questa mattina insieme all'assessore all'ambiente Pinuccia Montanari e al presidente di Ama Lorenzo Baganacani ha lanciato la campagna informativa che precederà l'implementazione del nuovo sistema di raccolta nel municipio.



Oltre alle utenze domestiche, gli addetti di Ama hanno trovato anche 6.300 utenze non domestiche (di cui 683 nei condomini ndr) che non risultavano alla municipalizzata dei rifiuti. «Il grandissimo e rapidissimo lavoro che Ama ha fatto ci ha permesso di scoprire un'intera città di utenza fantasma e ci ha fatto comprendere il perché delle continue criticità nel municipio: il sistema non era modulato per raccogliere rispetto a queste utenze fantasma», ha detto l'assessore Montanari che poi ha aggiunto: «Grazie al lavoro di Ama il nuovo sistema sarà invece realizzato in maniera proporzionale al reale numero di utenze».

Lunedì 16 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:02



