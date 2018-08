Alessandro Gassman, ladri in casa dell'attore al centro di Roma: rubati i premi del papà Vittorio

Un furto nel quale sono stati sottratti diversi oggetti in oro e capi d'abbigliamento. Ladri in casa di Alessandro Gassman. Ad allertare la polizia, ieri intorno alle 13, una chiamata della governante dell'abitazione dell'attore in via dei Coronari.

Tra le altre cose, sottratti anche premi vinti da Alessandro Gassman e del padre Vittorio. In corso le indagini della Polizia di Stato.