Roma, agli arresti domiciliari va in palestra: in manette

Era agli arresti domiciliari ma andava in palestra. I carabinieri della stazione di Porta Portese lo hanno notato e riconosciuto mentre transitavano su lungotevere degli Artigiani, davanti le grosse finestre della palestra. Il pregiudicato era sulla cyclette. In manette è finito un 53enne, cittadino della Repubblica Ceca, arrestato con l'accusa di evasione perché sorpreso al di fuori della sua abitazione, doveva trovarsi in regime di detenzione domiciliare per il reato associazione per delinquere in Romania. Ai carabinieri non ha fornito spiegazioni né ha presentato permessi che lo autorizzavano ad allontanarsi da casa. L'arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

Domenica 9 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:43



