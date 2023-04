Giovedì 6 Aprile 2023, 06:47 - Ultimo aggiornamento: 06:51

Colosseo blindato domani sera alle 21 per la via Crucis del Papa. Predisposto un piano straordinario anche per la mobilità: è stata creata un'area di rispetto tra via dei Fori Imperiali, via di San Teodoro, via dei Cerchi e via Celio Vibenna, con limitazioni al traffico che partiranno già dalle 13, ora nella quale potrebbe chiudere anche la fermata Colosseo della metro B. Saranno inoltre deviate le linee Atac 3bus (che da Porta Maggiore porta a Valle Giulia), 51, 75, 81, 85, 87, 117 e 118. La questura, per esigenze di sicurezza, ha predisposto la chiusura al pubblico (da mezzogiorno) delle aree archeologiche dell'Anfiteatro Flavio, del Foro Palatino e del Foro Romano. Prove tecniche per la vigilanza pasquale, dunque. Oggi è previsto un vertice in prefettura del Comitato per l'ordine e la sicurezza proprio per rafforzare le misure di controllo per questo fine settimana. Si va verso agenti schierati nei luoghi più trafficati e di fronte alle Basiliche.

LA VIGILANZA

Intanto, il Campidoglio e Ama hanno organizzato una task force anti degrado per evitare i "danni da scampagnata". Squadre di operatori effettueranno attività di pronto intervento in considerazione dei flussi previsti. Nella domenica di Pasqua saranno svolte in particolare attività di presidio su 28 siti: tra questi, piazza di Trevi, piazza della Rotonda, piazza Navona, via del Corso, piazza dei Cinquecento, piazza del Colosseo, Basilica di Santa Maria Ausiliatrice, Basilica di Santa Maria in Trastevere, piazza del Popolo, Basilica di Santa Maria Maggiore, Basilica San Giovanni in Laterano, piazza S. Pietro e via della Conciliazione, Basilica di S. Lorenzo Fuori le Mura, piazza della Radio; Basilica di San Paolo, Santi Pietro e Paolo. Per la giornata del Lunedì dell'Angelo, Ama garantirà invece attività di monitoraggio e pronto intervento con «presidi mobili» nelle aree esterne ai parchi e ville storiche oggetto del tradizionale picnic delle famiglie, in particolare Villa Borghese, Villa Doria Pamphilij, il Parco degli Acquedotti e il parco dell'Acquedotto Felice.

Servizi di spazzamento e raccolta dei rifiuti saranno organizzati, nei vari turni, in tutti Municipi. Per l'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi, «i positivi risultati ottenuti con il presidio delle principali piazze della città durante lo scorso periodo natalizio, ci hanno portato alla predisposizione di questo analogo piano straordinario per le festività pasquali».

E anche i parchi della Capitale hanno rafforzato i controlli e chiesto di usare buonsenso durante le scampagnate. Il presidente del Parco dell'Appia Antica, Mario Tozzi, ha emanato un'ordinanza con la quale consente di accendere barbecue «controllati» (rialzati da terra e lontano dagli alberi), nel parco degli Acquedotti solo per Pasquetta, per il 25 aprile e il 1 maggio. «È molto alto il rischio di incendi. Non c'è ancora il momento dello sfalcio ma potrebbe perdersi il controllo dei barbecue - spiega - Per questo noi cerchiamo di regolamentare e attrezzare, ma è importante anche responsabilizzare e vigilare». Nei 16 parchi di Roma Natura è vietato accendere barbecue ovunque. «La scampagnata al parco è possibile, ma chi vuole accendere un fuoco può farlo solo nelle aree predisposte come quelli degli agriturismi. Sono circa un centinaio», dice il presidente di Roma Natura, Maurizio Gubbiotti.

