Sushi che passione, a Roma arriva Bomaki

A.A.A. appassionati di sushi cercasi in Zona Prati, dov’è finalmente approdato il Gruppo Bomaki. Sapori nipponici dall’eco sudamericano per il food brand dal respiro “easy chic”. L’uramakeria nippo-brasiliana nata dalla ricerca di Jeric Bautista e del suo staff, ha finalmente fatto la sua comparsa a Roma, portandosi dietro tutta quell’innovativa creatività gastronomica che dà vita ad un mix di pietanze inedite. Un’anima trendy ed un’essenza golosa che ha convinto anche volti noti dello spettacolo e della politica – tra cui Caterina Balivo, Maria Elena Boschi, David Parenzo -, invitati insieme agli avventori ed appassionati del international food, a vivere esperienze particolari attraverso assaggi inconsueti: mash-up perfetti tra Tokyo e Rio de Janeiro, che si ritroveranno nella capitale in Via Properzio 24. Un’apertura che segue quelle note e storiche milanesi, da Corso Sempione a Porta Romana, passando per Porta Venezia e fino ai Murazzi di Torino; una girandola di luoghi a cui si aggiunge quella di Prati, che presto sarà seguita da un secondo opening capitolino in zona Ponte Milvio.

Tanti gli ospiti presenti all’inaugurazione romana, come Marco Ghigliani, Aldo Cazzullo, Barbara Foria, Maria Luca Telese e molti altri, accolti dal CEO Giuseppe Grasso e dal conduttore e cronista sportivo Pierluigi Pardo a fare gli onori di casa, presentando agli invitati il menu e la special edition come il Romaki: uramaki con salsa cacio e pepe, bacon croccante, salmone impanato e tartare. Per un’esplosione di gusto che celebra l’esordio del brand in città.