Roma, San Lorenzo e il frigorifero abbandonato in mezzo a via dei Sardi

Nonostante le diverse segnalazioni riguardo la condizione incresciosa della zona San Lorenzo di Roma, continua il degrado. A denunciare il tutto sono gli stessi residenti che scattano foto condividendole con la pagina social resistsanlorenzo. Il protagonista di oggi è un frigorifero abbandonato da qualche incivile su via dei Sardi. La situazione è diventata insostenibile e invivibile, non solo perché il quartiere è frequentato e abitato da molti clochard che sporcano via dei Marsi, via dei Peligni e il Parco dei Caduti lasciando in giro bottiglie, cartoni e accampando le intere strane con le tende. Anche se di recente sembrava che si era mosso qualcosa, poichè si erano visti nei giorni scorsi le forze dell’ordine che facevano sgomberare le tende ai clocard. Ma a sbagliare a volte sono sicuramente anche i cittadini stessi, che dimostrano di avere tanta inciviltà lasciando su via dei Peligni (strada che sta di fronte all’ingresso della Scuola Media Borsi), materassi di ogni tipo e di ogni dimensione, armadi, cassettoni, sedie, vestiti e reti.

Ma l’ultimo oggetto abbandonato è un enorme frigorifero, per non dimenticare delle buste piene di organico putrefatto lasciate tra i cespugli.

Rifiuti a Roma, gare deserte per cassonetti e mezzi: l'Ama costretta a riparare i «vecchi contenitori»

Il commento di un residente: “Non ne possiamo più, la nostra zona è diventata veramente un qualcosa di indescrivibile, anche se ormai ci siamo rassegnati che qualcosa in positivo possa cambiare. Proprio due giorni fa pensavamo che ci liberavano dalla tendopoli. Ma proprio stamattina alcune sono già ricomparse.”