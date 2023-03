Roma, il TED sbarca a Prati: relatori di fama internazionale in un evento aperto a tutti

Il 24 marzo, il TED sbarca a Roma, più precisamente a Prati , presso l’Università LUMSA.

Cos’è il TED? Un’organizzazione No Profit statunitense che vede tramite una conferenza annuale l’esprimersi dei più famosi pensatori e innovatori mondiali su una determinata tematica.

Ed è proprio per garantire una più vasta diffusione del confronto per il cambiamento che sono nati i programmi indipendenti TEDx, come quello a breve nella capitale.

Il tema di quest’anno? Get on the Future: “Il futuro non solo come incognita, ma come occasione per cambiare il mondo.”

Ad animare la conferenza, noti relatori di fama internazionale provenienti dai più disparati settori : come l’ex cestista campione NBA Linton Johnson, o l’astrofisica Mariafelicia De Laurentis, la prima ad aver scattato una foto al buco nero Sagittarius A*.



Dall’ Alta Pasticceria Debora Massari, co-founder di Iginio Massari.Tra coloro che prenderanno la parola in questa edizione di TEDx LUMSA anche Alessandro Saldutti, Country Manager di Scalable Capital, e la Direttrice Generale di Confagricoltura Annamaria Barrile.La giornata di venerdì si dividerà tra workshop dedicati e dibattito; un’occasione per condividere idee, riflessioni e visioni sul mondo che ci circonda.Un evento gratuito ed aperto a tutti, all’insegna del dialogo costruttivo tra il pubblico e gli speakers, moderato dal giornalista di TV2000 e docente dell'Università LUMSA Fabio Bolzetta.