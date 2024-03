Roma, divelto il monumento di Anna Magnani a Trastevere: recuperato in mezzo alla spazzatura

Hanno divelto e spostato il monumento all'attrice Anna Magnani che si trova in una nicchia in via Pelliccia nel popolare quartiere Trastevere a Roma. Chi è stato? Non è chiaro e la polizia che ha recuperato il busto in bronzo nero visionerà le immagini delle telecamere di videosorveglianza che sono state subito acquisite dalla polizia locale. Sono tuttora in corso le indagini sul caso

Sul posto gli agenti della polizia locale del gruppo Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) impegnati nei controlli per la movida.

«Il busto di Anna Magnani a Trastevere è stato trovato per terra tra la spazzatura, divelto e oltraggiato. Per fortuna è di bronzo e non si è danneggiato», racconta in un messaggio sui social un utente molto indignato.

Anna Magnani è un'attrice simbolo del cinema italiano conosciuta in tutto il mondo. Ha vinto l'Oscar nel 1956. Nata a Roma, il suo vezzeggiativo con cui la chiama ancora qualche romano anziano è Nannarella, è stata, insieme con Alberto Sordi e Aldo Fabrizi una delle figure preminenti della romanità cinematografica del XX secolo. È stata protagonista in film che sono pietre miliari come Roma città aperta, Bellissima, Mamma Roma e La rosa tatuata. Ma evidentemente la movida riesce ad annebbiare anche il rispetto per questa grande artista.