La Fanfara della Polizia di Stato “accende” piazza di Spagna. Gli orchestrali della fanfara diretti dal maestro Secondino di Palma dopo essersi esibiti ieri durante l’accensione dell’Albero presso l’aeroporto di Fiumicino dove i turisti hanno avuto l’occasione di ascoltare diversi brani natalizi, oggi nella giornata dell’Immacolata Concezione hanno concesso il bis alle 11, in piazza Mignanelli (Piazza di Spagna), dove, sotto la statua della Madonna, hanno seguito l'Ave Maria di Gounod in omaggio alla Vergine Maria. Gli orchestrali poi, si sono spostati in Piazza del Popolo percorrendo via del Babbuino e infine nel pomeriggio alle 17.30 hanno terminato la loro due giorni con l’esibizione nell’Orto Botanico in occasione dell’accensione delle spettacolari luci che impreziosiscono la mostra d’arte sensoriale. Una spettacolare esposizione presente all’Orto Botanico dal 19 novembre all’8 gennaio, che per quasi due mesi accoglierà romani e turisti illuminando Roma grazie a uno spettacolo unico. Gli spettatori hanno potuto godere nella giornata dell’Immacolata dell’esibizione della Fanfara della Polizia in un ambiente magico dove luce e natura li ha avvolti e condotti in un abbraccio di quasi un chilometro e mezzo immerso nella natura. Un’opera che ha invitato gli spettatori a districarsi tra palme splendenti nel Viale dei Rami Scintillanti, tra l’incanto del Rondò di Natale, fino alla Cattedrale di Luce, per poi salire con gli occhi sulla Scala che porta fino alla Luna, il tutto firmato dal famoso light designer Andreas Boehlke.