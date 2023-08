Metro A, da domani stop per lavori (per tutto il giorno): navette da Anagnina a Subaugusta

Si ferma la metro A, una tratta alla volta. Con l’obiettivo di accelerare i lavori di manutenzione straordinaria della linea - che da oltre un anno ne causano la chiusura anticipata alle 21 - e terminarli entro Natale. In particolare, da domani a domenica 13 la metro A verrà sospesa fra Anagnina e Subaugusta, mentre da lunedì 14 a giovedì 24 la sospensione interesserà la tratta centrale Arco di Travertino-Ottaviano. Si tratta di «lavori indispensabili e non rinviabili che porteranno ad avere binari nuovi sull’intera linea, migliorando qualità e regolarità del servizio - spiegano dall’Atac - Il processo di rinnovamento della metro A si completerà poi nel 2024 con la sostituzione dei binari nel tratto finale fra Ottaviano e Battistini, che verrà realizzato grazie a fondi giubilari e si concluderà in tempo per l’Anno Santo» del 2025. L’intervento prevede la sostituzione integrale di binari, scambi e massicciata della tratta storica della metro A, quella da Anagnina a Ottaviano, che dall’anno dell’inaugurazione (il 1980) non erano mai stati cambiati. La vita media di un binario di metropolitana è di 30 anni e quelli della linea A questo limite l’avevano superato già nel 2010.

Metro A, le stazioni chiuse per lavori dall'11 al 24 agosto: tutte le informazioni utili

IL PROGRAMMA

Da domani, quindi, la linea A sarà interrotta tra Anagnina e Subaugusta, mentre sarà regolare il servizio tra quest’ultima stazione e Battistini: nel tratto interessato il collegamento sarà garantito dalla navetta MA8.

I lavori inizieranno subito dopo la chiusura del servizio, alle 21 di stasera. In strada ci saranno complessivamente 334 bus sostitutivi. La seconda fase inizierà il 14: l’interruzione riguarderà l’intera tratta centrale della linea, fra Arco di Travertino e Ottaviano. I treni continueranno a fare servizio fra Ottaviano e Battistini e fra Arco di Travertino e Anagnina, La tratta sospesa sarà sostituita con i bus navetta della linea MA15: le vetture effettueranno le loro corse fino alle 21, quando entrerà in servizio la linea MA. Quest’ultima farà le sue corse fino alle 23,30 dalla domenica al giovedì e fino all’una e trenta di notte, il sabato e domenica. Dopo questi orari, sarà a sua volta sostituita dal notturno nMA. Da venerdì 25, infine la metro A riprenderà il servizio consueto su tutta la linea, con gli orari abituali sempre legati ai lavori di rinnovo binari: dalla domenica al giovedì la metro sarà attiva dalle 5,30 del mattino alle 21, il venerdì e il sabato con le ultime corse dai capolinea all’1,30 di notte.

L’INTERVENTO

I lavori di agosto saranno svolti su un cantiere fisso perché, secondo l’azienda di via Prenestina, «si sta intervenendo su una porzione di binari in una posizione molto critica, in aree limitate e spazi incompatibili con la riapertura della metro ogni mattina». L’Atac impegnerà la ditta appaltatrice specializzata e i propri tecnici nel periodo centrale delle ferie, si legge in una nota della municipalizzata, per «concentrare la limitazione del servizio nel momento in cui la domanda di trasporto diminuisce sensibilmente, al fine di minimizzare i disagi: in tal modo sarà anche possibile puntare alla conclusione anticipata dei lavori per poter fruire dell’intera linea con orario normale già in occasione delle prossime festività natalizie». Il rinnovo dei binari in corso sulla linea A «si inserisce nel contesto più ampio di ripresa degli interventi manutentivi e che riguarda anche le manutenzioni straordinarie, necessarie e obbligatorie dei treni», aggiungono dall’azienda del trasporto pubblico romano. Dal 14 al 18, intanto, saranno sospesi i lavori e la chiusura anticipata della ferrovia Roma-Lido: servizio normale sull’intera linea da Porta San Paolo a Colombo, con ultime corse dai capolinea alle 23,30.