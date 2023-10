Venerdì 20 Ottobre 2023, 07:28 - Ultimo aggiornamento: 07:30

Non si arresta la scia di sangue sulle strade della Capitale e la vacanza, per una famiglia di turisti milanesi, mercoledì mattina si è trasformata in tragedia. La coppia residente a Brugherio, Laura Pessina e Roberto Manzoni, di 58 e 62 anni, insieme alla suocera 90enne stavano attraversando via del Teatro Marcello, in pieno Centro, quando un suv li ha travolti. L'automobilista, un romano di 78 anni, si è fermato a prestare i primi soccorsi ma le condizioni della 58enne sono apparse subito gravissime. Dopo averla stabilizzata i sanitari del 118 l'hanno trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Addolorata dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Tuttavia le lesioni causate dall'impatto erano troppo gravi ed è deceduta poco dopo. Ferito, ma non in pericolo di vita, anche il marito che è stato trasportato all'ospedale Santo Spirito.

Da ieri è stato trasferito dai familiari in una struttura sanitaria di Brugherio così come la salma della donna che è stata trasferita nel comune lombardo. Illesa invece l'anziana 90enne che, rispetto alla coppia, era qualche metro indietro. Sul caso indagano gli agenti della polizia Municipale del gruppo Trevi: l'ipotesi è che il suv abbia superato un'auto che si era fermata per far attraversare i tre sulle strisce pedonali di via del Teatro di Marcello all'altezza dell'omonimo monumento. Il 78enne alla guida del bolide è ora indagato per omicidio stradale e la procura ha disposto l'autopsia sulla salma. I caschi bianchi hanno proceduto con i rilievi sul luogo dell'investimento e hanno disposto il sequestro del mezzo.

IL CORDOGLIO

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna insieme al marito e alla suocera si trovava nella capitale per alcuni giorni di vacanza. L'occasione erano proprio i 90 anni della parente, alla quale la famiglia ha regalato una vacanza a Roma completa di udienza del mercoledì dal Papa. I tre mercoledì mattina erano appena scesi da un bus turistico nei pressi del Campidoglio, in via del Teatro di Marcello. Stavano attraversando la strada, sulle strisce pedonali, per recarsi a ritirare dei biglietti. Quando il suv, li ha colpiti in pieno e si è consumata la tragedia. La notizia del drammatico incidente in serata è arrivata a Brugherio, comune milanese tra Monza e la Brianza. La comunità si è stretta subito intorno alla famiglia della vittima e ai due figli.

Impegnata come parrucchiera, Pessina aveva gestito un negozio in pieno centro per molti anni prima di ritirarsi e lavorare da casa. Insieme al marito Roberto, era molto attiva nel sociale: pochi giorni fa si era dedicata gratuitamente a truccare e acconciare gli attori della compagnia teatrale «Ancora insieme», in occasione dei due spettacoli tenuti al San Giuseppe. «Laura - commenta Tina Manganaro, un'amica della compagnia teatrale - ho avuto la fortuna di conoscerti e hai lasciato un impronta nel mio cuore non oso immaginare per chi ha avuto la fortuna di frequentarti di più. Ad ognuno rimarrai sempre nel suo cuore e nei suoi pensieri perché eri una donna speciale. Grazie». «Abbiamo la certezza che sarai ancora insieme a noi. Ciao Laura» hanno invece scritto i titolari della compagnia teatrale.