Francesco Valdiserri morto, oggi avrebbe compiuto 19 anni: stasera un concerto per ricordarlo

Francesco Valdiserri oggi avrebbe compiuto 19 anni. Valdo, come lo chiamavano gli amici sarà ricordato stasera con un concerto a Roma a "La Strada" alle ore 19 in via Passino. La serata si intitola come una canzone degli Smiths "There Is a Light That Never Goes Out" (C'è una luce che non andrà mai via).

A 19 anni si cammina, si sogna, si studia, si canta e si suona come faceva lui con il suo gruppo Origami. Si va ai concerti, come avrebbe fatto lui stasera in mezzo al pubblico del Mandela Forum di Firenze dove suoneranno i Cure. Pictures of Francesco, Valdo : «lui era semplicemente un ragazzo felice», ha scritto mamma Paola (Paola Di Caro, giornalista del Corriere della Sera, ndr) sul suo profilo social pubblicando una foto in cui canta al microfono e un'altra in cui esce da scuola con un sorriso larghissimo. Semplicemente felice.

Francesco è morto, è stato investito e ucciso da un'auto il 19 ottobre sera. Aveva 18 anni, mancava un soffio ai 19. Stava camminando sul marciapiede della Cristoforo Colombo quando all'improvviso sentono una sgommata, come racconta Niccolò, l'amico che camminava accanto a Francesco e che è scampato alla morte per pochissimo. La sgommata era l'estremo tentativo dell'automobilista di girare all'ultimo momento. L'auto, lanciata in corsa, ha perso aderenza ed è finita sul marciapiede travolgendo Francesco. Alla guida c'era una 23enne a cui era stata già ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza; quella notte aveva fumato e bevuto.

Francesco era l'autore dei testi della band rock Origami smiles. Lui scriveva i testi ed era il solista, il suo amico Niccolò le musiche. Stasera gli amici lo ricorderanno con la musica che amava.

Francesco Valdiserri, parla il giovane che era in auto con la ragazza: «Chiara ha sterzato all’ultimo»