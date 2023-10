Roma, discarica davanti all'uscita della metro Vittorio Emanuele

La foto scattata ieri che ritrae rifiuti di tutti i tipi in Piazza Vittorio Emanuele difronte all’uscita della metropolitana (Vittorio Emanuele), è una offesa all’immagine estetica di Roma. Questa zona della Capitale è una delle più particolari, poiché è abitata maggiormente dai senzatetto che ormai hanno occupato la maggior parte dei portici. La loro presenza costituisce maggior inciviltà che ha registrato la constatazione della presenza di piccole discariche a ridosso dei cassonetti che distano a pochissimi metri dell’uscita della metropolitana. Un signore commenta la scena: “Abito qui da 45 anni e sto vedendo pian piano la trasformazione di questo bellissimo quartiere. Un quartiere molto centrale, a pochi passi da via Merulana (la via che collega piazza San Giovanni a piazza Santa Maria Maggiore, ma non solo la via si interseca anche con via Cavour che ti porta al Colosseo), per questo è un quartiere frequentato molto dai turisti, che ogni volta che vengono al mio bar, commentano negativamente della zona proprio perché ci sono rifiuti ovunque.

Mi dispiace che sto assistendo al cambiamento annuale sempre in peggio”. Infatti la foto parla chiaro rifiuti di ogni genere da cartoni, scarpe, vestiti e buste stracolme che escono fuori dai cassonetti. Continua il signore: “Sicuramente l’inciviltà non è solo dovuta al fatto che questo quartiere è ormai abitato dai clochard che sicuramente sporcano, ma anche dai residenti che dovrebbero prestare maggiore attenzione per la raccolta differenziata”.