Stop notturno nei sottopassi di corso d'Italia, da domani e per tutto il mese di luglio. I lavori di manutenzione straordinaria interesseranno i sottovia Ignazio Guidi tra le 22 e le 5,30, dal 3 al 29 luglio: 750 metri su entrambe le canne (quindi 1,5 chilometri totali). Il programma dell'intervento comprende l'asfalto da rifare, chiudendo le buche; la pulizia di caditoie e tombini; il ripristino della segnaletica orizzontale, cioè delle strisce continue e dei segnali per indicare le svolte e i sensi di marcia; il posizionamento lungo i marciapiedi di speciali delineatori luminosi; la pulizia con idrolavaggio di tutte le pareti, sia quelle in travertino sia quelle in cemento armato, anche per rendere più luminoso il tragitto nei tunnel di notte. Per rendere più duraturi gli effetti di quest'intervento, il dipartimento lavori pubblici Simu ha predisposto l'utilizzo di asfalti innovativi, per aumentare il grado di aderenza delle auto alla pavimentazione, mentre per le verniciature sarà impiegata la cosiddetta pittura "perlinata", che finisce per aumentare notevolmente il livello di rifrazione della luce durante i passaggi notturni. L'obiettivo del Campidoglio è duplice: ampliare i livelli di sicurezza e ripristinare il decoro. Esigenze sempre più urgenti, anche in prospettiva del Giubileo del 2025.

Le chiusure riguarderanno il sottovia che da corso Italia porta a piazza della Croce Rossa e il sottovia che da viale del Policlinico porta a corso Italia, comprese le rampe di accesso da via Nomentana-Porta Pia e da piazza della Croce Rossa. Quando il sottovia sarà chiuso, i veicoli provenienti da piazzale Flaminio e dal Muro Torto dovranno svoltare in via Campania per poi arrivare, passando per via Lucania, in piazza Fiume. In direzione opposta, chi invece giunge dall'area della Nomentana dovrà aggirare Porta Pia e proseguire per i controviali di Corso d'Italia. I sottovia erano stati già interessati recentemente da lavori di manutenzione sugli impianti tecnologici, come linee in fibra, analizzatori aria e aeratori per la ventilazione. Concluso il restyling di quest'infrastruttura, partiranno i cantieri sui due chilometri di Galleria della Nuova circonvallazione interna (tra Tiburtina e Nomentana) e sui tre della galleria Giovanni XIII. Per quest'operazione è stato messo in campo un investimento da un milione di euro.Con l'arrivo di luglio inizia il periodo tradizionalmente più intenso dal punto di vista dei lavori stradali: per sfruttare il clima favorevole, la chiusura delle scuole e la graduale riduzione del traffico in città. Sempre domani inizieranno i lavori (con termine previsto per sabato) per la sostituzione di circa cento metri di binari tranviari sotto il cavalcavia ferroviario di via Prenestina, all'altezza di piazzale Labicano. «Poiché il tratto di binario interessato viene utilizzato sia come itinerario di linea che come percorso di istradamento verso i depositi e i capolinea, sarà necessario sospendere l'intera rete tram per tutta la durata dei lavori», spiegano dall'Atac. Secondo la municipalizzata, i cantieri anticipano «gli interventi programmati di riqualificazione della rete tranviaria per riportare la velocità della tratta a quella di progetto». Da domani, quindi, in strada ci saranno soltanto le navette sostitutive. A Primavalle, invece, via alla nuova fase notturna dei lavori di rifacimento del manto stradale di via Borromeo, chiusa dallo scorso maggio, nel tratto da via Lodovico Jacobini a piazza Clemente XI, per lavori di rifacimento di marciapiedi e manto stradale. Da domani è prevista una nuova fase dei lavori che comporterà la chiusura per tre notti, tra le 21 e le 6, di tutta via Borromeo. Deviate le linee di bus 46, 49, 907 e n46.