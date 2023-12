Roma, clochard prende a ombrellate un uomo in via della Conciliazione: stava assistendo la compagna svenuta

Momenti di tensione quelli che hanno animato la serata di mercoledì 13 dicembre in via della Conciliazione, nel quartiere Borgo Pio, a pochi passi da San Pietro. A generare preoccupazione e clamore, una ragazza che giace a terra assistita dal compagno in attesa dei soccorsi. Ma il mancamento, avvenuto proprio fuori dalla Chiesa di Santa Maria in Traspontina, non è stata l’unica sciagura ad attirare l’attenzione di passanti e forze dell’ordine. Dopo l’arrivo dell’ambulanza e di tre soccorritori ad accertare le condizioni di salute della donna, una clochard si avvicina alla coppia e ai medici imprecando. La senzatetto impugnava un ombrello telescopico che dapprima utilizzava come bastone per assistersi nei passi claudicanti. Poi lo scatto d’ira cambia le carte in tavola: le urla della donna si fanno più intense, mentre con l’ombrello inizia a malmenare il compagno della ragazza stesa a terra. L’uomo si copre il volto mentre inveisce e chiede aiuto; lei si ferma e con la punta dell’ombrello gli preme sullo stomaco.

Attimi che non esulano dal catturare l’attenzione dei passanti, che ben presto si accalcano attorno alla Chiesa.

Ed è qui che per tranquillizzare la senzatetto, un ragazzo le porge un bicchiere d’acqua. Lei scalpitante glielo lancia e si dirige verso altre due persone divenute ormai “spettatrici”. A ristabilire l’ordine sono i carabinieri, che dopo aver trattenuto e interloquito con la clochard, la lasciano andare. Lei in silenzio prende la valigia con cui alloggiava proprio ai piedi della Chiesa e si allontana dal posto con un cartone su cui riposare.