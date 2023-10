Cane precipita su una donna incinta, cosa rischia il proprietario? «Responsabile per omessa custodia e malgoverno dell'animale»

Una donna di 28 anni incinta è stata portata in codice rosso in ospedale dopo essere stata colpita da un rottweiler precipitato da un palazzo, morto nell'impatto al suolo. È accaduto a via Frattina, nel cuore di Roma, intorno alle 12. L'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ricorda che in casi del genere il padrone può essere responsabile dell'omessa custodia e malgoverno del proprio cane.

Cosa rischia il proprietario del cane

In ogni caso, se un cane non controllato debitamente causa un danno, il detentore può essere responsabile dal punto di vista sia civile, con richiesta di risarcimento danni, sia penale (lesione colposa e/o omicidio colposo).

In attesa di conoscere i particolari di questa tragica vicenda, l’Oipa ricorda che chi gestisce un cane ha l’obbligo di custodirlo sempre con attenzione poiché un cane è come un bambino e dunque va controllato per evitare danni a sé e al prossimo.

Il precedente

Nel 2018 un gatto di sei chili cadde dall'ottavo piano colpendo un passante per le strade di Torino. L'animale è morto e il passante ha avuto una prognosi di 30 giorni per problemi al collo. La proprietaria è stata imputata per lesioni colpose.