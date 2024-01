Alberto Tarallo, il produttore televisivo a processo a Roma per bancarotta fraudolenta della società Ares Film

Il produttore televisivo Alberto Tarallo è stato rinviato a giudizio a Roma per la bancarotta fraudolenta della società Ares Film, con cui ha realizzato molte fiction televisive. Il gup ha fissato il processo per il prossimo 2 luglio davanti ai giudici della nona sezione collegiale del tribunale. Tarallo è imputato anche in un altro processo, sempre a Roma, in cui è accusato di falso nell'ambito del testamento del suo compagno Teodosio Losito, morto suicida nel gennaio del 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA