Roma, iniziata la ristrutturazione di diverse buche in via Teano che causavano disagi al traffico

L’impegno dell’amministrazione municipale, insieme all’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, hanno portato alla ristrutturazione di diverse strade impraticabili a causa delle buche che erano diventate delle vere e proprie voragini. Quella situata in via Teano al civico 271 è stata ripristinata proprio ieri mattina. Il presidente del parlamentino Mauro Caliste ha promesso che entro la prossima settimana sarà chiusa la galleria all’altezza del civico 287. Tuttavia, i punti critici risultano essere i diversi chilometri di gallerie sotterranee che sono praticamente a rischio crollo. I lavori sono a carico dell'azienda Italgas. Parallelamente i cantieri procedono anche su Via Casilina all’altezza dell’incrocio con Via Placidi Zurla (zona Pigneto), e su via Tor de Schiavi e Via Buie d’Istria.

Grazie al tavolo interforze istituito dal Gabinetto del sindaco, del quale fanno parte i tecnici dei dipartimenti Simu, Pau e Protezione Civile, la delicata fase di progettazione dei lavori sarà in via di definizione entro il mese di agosto.