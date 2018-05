«Il murale del boss Serafino Cordaro, sulla facciata (dal 2013, ndr) di una casa popolare a Tor Bella Monaca a giorni lo andremo a cancellare. Ci è stato segnalato. Tra l'altro su Tor Bella Monaca è nato un progetto che si chiama 'Diamoci una Tor Bella Mano', un progetto per riqualificare l'intero quartiere. La cancellazione di questo murale è tra le priorità. È un fatto gravissimo, appena ce lo hanno segnalato siamo intervenuti».Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi interpellata dai cronisti a margine di una conferenza stampa in Campidoglio. «L'amministrazione si sta muovendo anche per dare supporto a chi nel quartiere pensava di non potercela fare da solo. Non è una promessa ma una cosa che accadrà, a giorni quel murale sarà rimosso», ha concluso.Serafino Cordaro, ritenuto elemento di spicco dello spaccio di droga nel quartiere, venne ucciso a colpi di pistola il 2 febbraio 2013 in via Acquaroni. “Serafino sei il nostro angelo” è il titolo del murale dipinto in quello stesso anno sul palazzo R9 di proprietà del Comune. Di questa vicenda si è occupato il procuratore aggiunto Prestipino durante una seduta della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla Mafia nel Lazio e e sulle periferie.