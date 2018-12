Roma, Ztl più lunga di un'ora nei feriali e attiva la domenica e i festivi: tutto il piano viabilità per Natale

Ztl più lunga di un'ora a Roma nei feriali e attivazione anche nelle giornate della domenica e dei festivi. Il provvedimento fa parte del piano viabilità del Campidoglio per le festività, valido fino al 6 gennaio. Il primo test c'è già stato nel weekend dell'Immacolata. La Ztl Centro Storico (diurna) resterà attiva fino alle 19, anziché fino alle 18. Quindi, dal lunedì al venerdì (esclusi festivi) sarà attiva dalle 6.30 alle 19; il sabato, le domeniche e i giorni festivi dalle 14 alle 19. Nello stesso periodo la Ztl Tridente (A1) sarà attiva invece: i giorni feriali (esclusi festivi) dalle 6.30 alle 19; il sabato (esclusi festivi) dalle 10 alle 19; i giorni di domenica e festivi dalle 14 alle 19. Allo stesso tempo, il piano prevede un rafforzamento delle linee bus, navetta shopping, una linea circolare per spostarsi nelle vie del centro storico, potenziamento delle linee metro A e B-B1, orari più stringenti per le Ztl Centro Storico e Tridente, servizi aggiuntivi anche per le ferrovie concesse. A seguire, le altre misure previste.



Linee bus

intensificazione delle linee nei fine settimana e nei festivi fino al 23 dicembre (dalle 10.30 alle 20.30). Rafforzato il trasporto verso il centro storico: è il caso delle linee 46, 70, 85, 170, 492, 301. Si prevede inoltre l’estensione, dalle 21 del 31 dicembre 2018 alle 3.30 del 1° gennaio 2019, delle linee 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881, 905, tram 2 (in versione bus), N6, H. Dalle 3.30 alle 8 del 1° gennaio 2019 saranno anche attivate le linee notturne N1, N2, N3, N2L N28.



Navetta Shopping

Per agevolare gli spostamenti all’interno del centro storico sarà attiva, l'8, 9, 15, 16, 22, 23 e 24 dicembre e il 6 gennaio dalle 10.30 alle 19.30, una linea circolare con una frequenza di circa 10 minuti che consentirà il raggiungimento delle principali vie dello shopping. La navetta parte e termina la sua corsa a piazzale delle Canestre passando per via del Corso, largo Arenula, corso Vittorio Emanuele II, piazza Venezia, via Del Tritone, via Vittorio Veneto.



Metro

Previsto anche il potenziamento delle linee metropolitane A e B-B1 nei giorni 8, 9, 16 e 23 dicembre 2018, con ulteriori 8 treni con 32 corse aggiuntive rispetto al servizio normale. Il 31 dicembre il servizio delle linee A, B/B1 e C viene esteso fino alle 3.30 del 1° gennaio.



Ferrovie concesse

Le ferrovie regionali Roma-Lido e la tratta urbana della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo saranno attive dalle 8.30 alle 13 e garantiranno un servizio aggiuntivo nel pomeriggio (dalle 16.30 alle 21). Per la sera del 31 dicembre è previsto il prolungamento del servizio della tratta urbana della Roma-Civita Castellana-Viterbo e della Roma-Lido, con ultima partenza dai capolinea alle 3.30 del 1° gennaio. Il primo gennaio la prima corsa del servizio ordinario sull'intera rete partirà alle 8.

© RIPRODUZIONE RISERVATA