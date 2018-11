Roma precipita nella classifica della qualità della vita, Tajani: ​«Ecco il buongoverno del M5s»

Roma finisce all'85esimo posto nella Raggi la prima responsabile del declino della Capitale.



Duro il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, che su Twitter scrive: «Roma Capitale abbandonata perde 22 posti nella classifica. Ecco il buongoverno del M5s».



«Un fallimento certificato, una condanna per tutti i romani. Roma non può permettersi un altro anno come questo, anche i numeri dicono #raggidimettiti», attacca il segretario romano del Pd Andrea Casu che aggiunge: finisce all'85esimo posto nella classifica di ItaliaOggi sulla qualità della vita (scivolando di 18 posizioni) e la debacle scatena le prevedibili reazioni di chi vede nel sindaco Virginiala prima responsabile del declino della Capitale.Duro il«Un fallimento certificato, una condanna per tutti i romani. Roma non può permettersi un altro anno come questo, anche i numeri dicono #raggidimettiti», attacca il segretario romano del Pd Andrea Casu che aggiunge:

Non ci sono più alibi è finito lo scaricabarile la responsabilità non è delle amministrazioni precedenti ma è tutta a carico del M5S e della sua giunta. I grillini in Campidoglio si dimostrano una vera calamità per Roma: degrado, immondizie incuria e tanto pressappochismo. L'indagine odierna conferma che Roma guidata dalla Raggi ha innestato una pericolosa retromarcia». Per il vice-segretario del Pd Lazio Enzo Foschi la «discesa» di Roma è una «umiliazione capitale. La Raggi faccia l'unica cosa utile per Roma: si dimetta».

