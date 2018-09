Buche a Roma, mancano i controllori: solo 10 per 800 km di strade

di Lorenzo De Cicco

Come i piccoli indiani di Agatha Christie, sono rimasti in dieci. Dieci controllori per tenere d'occhio oltre 800 chilometri di strade, la grande viabilità della Capitale disseminata di buche, sporgenze e voragini in successione. In teoria dovrebbero essere loro, appena in dieci, si diceva, a controllare che tutti i lavori appaltati dal Campidoglio siano realizzati a regola d'arte, o che almeno le colate di bitume, per quanto spesso si riducano a rattoppi low cost, sopravvivano il più possibile. Ma con un contingente...