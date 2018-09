Ama, guerra sul bilancio: salta il bonus ai netturbini

di Mauro Evangelisti

Slitta il pagamento dei bonus ai 7.810 dipendenti di Ama. Doveva premiare alcuni risultati - presenze, efficienza ma anche bilancio aziendale in attivo - ma ora è fortemente a rischio. Non solo: una prima tranche, una piccola percentuale rispetto al totale, è stata versata all'inizio dell'anno, ma se il bilancio di Ama non verrà approvato, quella fetta dovrà essere restituita. A originare questo corto circuito, che sta agitando il sonno dei dipendenti, è il braccio di ferro tra Roma Capitale - vale...