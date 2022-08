Valle del Peschiera, il nuovo presidente è l'imprenditore Andrea Latini: «Basi solide per traguardi importanti». Foto

RIETI - Ieri pomeriggio presso l’Hotel Ristorante “Da Valerio” a Santa Rufina, la neopromossa in Promozione Valle del Peschiera ha presentato il nuovo presidente del club, gli ultimi acquisti sul mercato e le nuove maglie per la prossima stagione. Tutta la dirigenza presente a cominciare dal nuovo presidente Andrea Latini che prenderà il posto di Saverio Fornara il quale subentrerà nella figura di direttore generale.

APPROFONDIMENTI CALCIO La presentazione

La prima grande novità è sicuramente il passaggio alla presidenza: a Saverio Fornara subentra il neo presidente Andrea Latini. Imprenditore romano che svolge attività imprenditoriali da ben 35 anni in Italia e all’estero con la passione del calcio e vive con la famiglia proprio a Santa Rufina dove ha deciso di investire e puntare su questa nuova avventura. «Ho preso a carico l’emozione che ha spinto Saverio in questi anni e la passione con cui hanno raggiunto i risultati che tutti conoscono - afferma il neo presidente Andrea Latini - L’impegno è quello di supportare coloro che hanno fondato la squadra per raggiungere nuovi traguardi. Un grazie a tutti coloro che mi hanno permesso di subentrare come nuovo presidente. Grazie a Saverio e un grazie speciale a Sergio che ha fatto tanto per portami qui. Ci sono basi solide per raggiungere traguardi importanti».

Oltre al presidente, subentrano in società due nuovi vice presidenti: Valter Nardecchia, ex giocatore della Ternana Calcio il quale ha brevemente augurato i migliori traguardi alla squadra e Danilo Ferretti, altro imprenditore del territorio la cui famiglia opera da anni in ambito edile che però per motivi personali non era presente alla conferenza.

Rimangono nella dirigenza Antonello Natali come Responsabile Amministrativo e Sergio D’Aquilio nel ruolo di Direttore Sportivo. Luciano Micaloni sarà il Team Manager Prima Squadra, Franco Scappa il Segretario settore Dilettanti, Benedetto Tempesta il Coordinatore del Settore Giovanile della scuola Calcio, Martino Iacuitto e Luigi Gentile gli addetti degli impianti sportivi. Il presidente onorario sarà Pasquale Petrucci.

Presenti in conferenza anche gli tutti gli amministratori comunali, dal Sindaco Leonardo Ranalli all’Assessore allo Sport, Alessandro Cavallari che hanno seguito la nascita della squadra sin dall’inizio. Il vice sindaco Claudio Cesarini, l'assessore alle politiche sociali Maria Grazia Angeletti, Veronica Sequino assessore al patrimonio. Un pensiero a Claudio Panitti, già fondatore della società oltre che primo partner sociale ed economico della stessa.

Ad inaugurare la conferenza stampa il presidente uscente Saverio Fornara, visibilmente emozionato e commosso nel ricordare Claudio Panitti. «Il passaggio di questo testimone era da sempre previsto dal 2019 con l’alternanza dei tre presidenti. Oggi la polisportiva ha perso un punto fondamentale, un amico come Caludio Panitti e il destino ha voluto che incontrassimo Andrea Latini che porterà sicuramente avanti il nostro progetto. Spero che Andrea oltre ai risultati raggiunga scopi sociali che hanno unito il nostro territorio».

«Questo è un progetto nato aggregando tre realtà - dice il responsabile amministrativo Antonello Natali - Il risultato ha creato i presupposti per diventare una realtà appetibile, accattivante che poteva suscitare l’interesse di molte persone come Andrea. Il progetto crescerà sicuramente anche nel settore giovanile partendo dalla scuola calcio e dalla juniores. Il progetto è stato accolto benissimo anche dall’amministrazione comunale che ci sta permettendo di crescere anche dal punto di vista degli impianti sportivi».

Poi la parola ad una figura che per il club è un punto di riferimento e sta facendo tantissimo per il colori sociali. «Dopo qualche difficoltà nel riuscire ad aggregare le tre società abbiamo raggiunto una storica Promozione per il territorio - dice il ds Sergio D’Aquilio - In passato non è stato così semplice ma oggi i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Un merito al mister e ai ragazzi - poi il tema rosa - Dopo aver confermato la rosa della precedente stagione abbiamo integrato con under di spessore e ragazzi del territorio. Noi punteremo sicuramente a salvarci ma nulla sarà dato per scontato. Abbiamo giovani validi che sono navigati per il campionato di Promozione. Vogliamo conoscere il campionato, fare una stagione di transizione ma stiamo mettendo le basi per le prossime stagioni».

«L’allenatore non conta nulla se non ha una società dietro, un forte staff tecnico e dei bravi giocatori - afferma mister Antonio Pezzotti - Alla fine dei conti in campo ci vanno i giocatori, sono loro i protagonisti. Adesso siamo 28 in rosa e purtroppo questo campionato ammette delle scelte e non tutti potranno rimanere. Sono arrivati dei ragazzi interessanti e non vedo l’ora di vederli all’opera».

Alla conferenza sono intervenute anche le figure istituzionali del territorio. «Parto con i complimenti per la vittoria del campionato, un ottimo risultato - dice Alessandro Cavallari, assessore allo Sport - Adesso è necessario fare due anni di esperienza nella categoria per pensare al futuro. In bocca al lupo alla nuova dirigenza».

Infine la parola al sindaco di Cittaducale, Leonardo Ranalli: «Quando è iniziato questo progetto mi sono affidato totalmente alle figure che sono in società. Lo sport deve aiutarci a dare un’alternativa ai giovani. Noi ci impegneremo al massimo per migliorare le strutture su cui gravitano le società. Sta a noi migliorare queste parte. L’auspicio è raggiungere tanti traguardi. Un ringraziamento a Saverio e un augurio ad Andrea per questo nuovo percorso».

A conferenza terminata il ds Sergio D’Aquilio ha presentato alla stampa gli ultimi due acquisti del club con i quali ha chiuso il mercato della matricola. Entrambi arrivano dalla juniores nazionale del Rieti: il primo è Mirko Della Penna, centrocampista classe 2003, il secondo è Matteo Colasanti, difensore centrale del 2004. Under importanti per la categoria, giovani interessanti alla corte di mister “Tonino” Pezzotti.