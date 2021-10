U15 e U14 regionale: per Cantalice una bella vittoria e un rinvio

Mercoledì 20 Ottobre 2021, 11:28

RIETI - Parte subito con un successo, ottenuto nel weekend, la nuova stagione del Cantalice nella categoria U14 regionale (girone B). Rinviata, invece, a data da destinarsi la gara dell'U15 in casa della Virtus Torre Maura.

Under 14: Cantalice - Cesano 2-0

Buon inizio di campionato per i biancorossi, che superano in casa gli ospiti romani grazie ai gol di Cavalli e Leonardi. Prestazione convincente della squadra reatina sia in termini di gioco sia di determinazione, come conferma anche il tecnico Stefano Lotto: «Dopo un avvio di gara equilibrato, i ragazzi hanno espresso mezz'ora di ottimo calcio sviluppando trame con palla a terra che ci hanno portato più volte vicini al gol. Abbiamo poi sbloccato la partita su rigore chiudendo il primo tempo meritatamente in vantaggio. Nella seconda frazione è scesa un po' la nostra qualità del palleggio, ma mi è piaciuta la voglia dei ragazzi di essere sempre uniti e di trovare il momento giusto per chiudere il match. Complimenti anche a mister Danilo Renzi, che ha seguito questo interessante gruppo per un mese, per poi lasciarlo a causa di impegni lavorativi».