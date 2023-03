U14: un buon Cantalice ko col Tor di Quinto, netta vittoria del Città di Rieti contro Passo Corese. Risultati e commenti

RIETI – Al via il nostro riepilogo delle gare dei campionati Under 14 che coinvolgono le formazioni reatine. Questo weekend è andata in scena la diciannovesima giornata sia a livello regionale che provinciale e il bilancio per le quattro formazioni di nostro interesse è di due vittorie e altrettante sconfitte.

Under 14 regionale (girone B)

Impegno e determinazione non sono stati sufficienti al Cantalice (undicesimo a quota 18), battuto 1-0 nella tana del Tor Quinto, che al momento è terzo con 46 punti e 7 lunghezze di distacco dall’Atletico Vescovio capolista. «Peccato per l’ulteriore risultato negativo – confessa mister Emanuele Silvi – Anche in questa occasione i ragazzi hanno seminato tanto senza raccogliere nulla. Nonostante abbiamo affrontato una delle migliori squadre del torneo, permane comunque un po’ di rammarico».

Under 14 provinciale (Roma, girone F)

Dopo lo stop della scorsa settimana, l’Accademia Calcio Sabina (42) è tornata in pista nel migliore dei modi, vincendo 2-0 lo scontro diretto per il terzo posto contro gli ospiti dell’Achillea 2002 (39). Decisivi i gol di Glandarelli e Ferri, grazie ai quali i biancoazzurri rimangono soltanto a -4 dalla vetta occupata dal Riano. «Partita difficile come avevamo previsto – spiega il tecnico dei padroni di casa Filippo Appeddu – Nel primo tempo il bravissimo portiere avversario ci ha negato diverse volte il gol, ma siamo stati anche fortunati visto che l’Achillea ha sbagliato un calcio di rigore. Nella ripresa, nonostante un avvio non semplice, abbiamo trovato la rete sugli sviluppi di un calcio d'angolo e il raddoppio su un'ottima azione corale. Partita di livello affrontata dai ragazzi con maturità e consapevolezza. Ad ognuno di loro un grande applauso!»

Trionfo netto, infine, per il Città di Rieti, corsaro 7-1 sul campo di un Passo Corese (0) in gol con Antonucci. Per gli amarantocelesti, quinti a 35 e protagonisti di una partita praticamente perfetta dall’inizio alla fine, poker di un ispirato Battinelli e reti di Festuccia, Zanin e Severoni. «Gara in cui abbiamo dato sempre il massimo e che ha dimostrato la compattezza del nostro gruppo – dichiara uno dei marcatori amarantocelesti Nicolò Festuccia – Peccato per il terreno di gioco un po’ malmesso che non ci ha consentito di esprimere al meglio il nostro calcio, ma ora è tempo di pensare al prossimo impegno di sabato contro il Cinquestelle Sport (decimo a 13 punti, ndr)».