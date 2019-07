© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Tirerà aria di derby al campo Gaetano Rinalduzzi di Montopoli nel prossimo campionato di Terza categoria. Saranno infatti due le nuove formazioni che si alterneranno nello storico impianto sportivo con la Usd Montopoli che disputerà le gare interne il sabato pomeriggio e la Asd Santa Maria Calcio 2019 nella giornata di domenica. Quest’ultima formazione è composta in massima parte dai giocatori della precedente Asd Montopoli di due anni fa e si presenta ai nastri di partenza con la ferma intenzione di puntare ad un campionato di vertice ed ambire al passaggio di categoria.Nei giorni scorsi è stato definito lo staff dirigenziale e tecnico con le nomine del presidente Mirko Abbatelli e vicepresidente Enrico Salustri; Andrea Carbonara direttore sportivo; Vittorio Formichetti, Nicolas Abbatelli, Mauro Salustri, Vittorio Formichetti dirigenti; Bruno Valentini allenatore; Enrico Guidi preparatore dei portieri.«Il nostro è un progetto a lungo termine – dice il presidente Abbatelli - che si propone di far crescere il calcio contemporaneamente ad altre attività proiettate nel sociale con apertura e assistenza ai disabili e la creazione di un settore giovanile che possa espandersi nel territorio coinvolgendo anche i ragazzi delle zone limitrofe. Partiamo con tanto entusiasmo ed altrettanta determinazione, convinti di poter recitare una parte importante nell’ambiente sportivo ed anche oltre. Nei prossimi giorni faremo conoscere i nominativi dell’intera rosa giocatori che, in massima parte, è già definita».Auspica una sana competizione il ds Andrea Carbonara: «I valori dello sport ed il rispetto degli avversari saranno alla base del nostro operato ed auguriamo anche all’altra squadra di Montopoli una buona stagione: sarà sicuramente un bel derby nel segno vero dello sport».