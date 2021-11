Passo Corese espugna il campo della Romulea 1-0, la scavalca e torna in vetta. Benigni: «Perfetti»

RIETI - Un grande Passo Corese vince per 1-0 in casa della Romulea. I coresini tolgono ai romani il titolo di momentanea capolista e si riprendono il primo posto ora spartito anche con il Fiano Romano a 18 punti.

La gara

Passo Corese che perde Italiano per un problema muscolare nella rifinitura del venerdì e dopo pochi minuti dal fischio d’inizio anche Barbetti al rientro dopo un infortunio muscolare deve lasciare il campo.

Partita molto tattica che si sblocca a metà del primo tempo: al 26’ Mechelli su punizione conclude direttamente in porta trovando l’angolo più lontano dell’estremo difensore ospite. Non si registrano occasioni degne di nota da parte delle due formazioni per i restanti minuti del primo tempo.

Nella ripresa la Romulea alza il baricentro e coresini che giocano sulle ripartenze. A pochi minuti dal termine Somma difende la porta a tu per tu con un attaccante avversario.

Il tecnico Fabrizio Benigni

«Partita difficile, contro la miglior squadra vista fino ad ora a livello di organizzazione e di gioco. È stata veramente molto dura, i ragazzi sono stati perfetti dal punto di vista tattico e con un cuore immenso. Devo fargli i complimenti perché è stata una partita strepitosa. Hanno seguito tutto quello che gli avevo anticipato, non posso far altro che fare un gran complimento a tutti».