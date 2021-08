Domenica 15 Agosto 2021, 00:10

RIETI - Il numero giornaliero più elevato dei contagi, negli ultimi tre mesi, rimane quello di venerdì scorso con 33, ma i 15 nuovi positivi al Covid, a fronte di sette guariti, fanno proseguire la risalita degli attuali positivi nel Reatino a 242. Anche oggi, comunque, è possibile vaccinarsi presso l’hub della Caserma Verdirosi di Rieti, pur senza essersi prenotati in anticipo. E venerdì è stato toccato il record di vaccinazioni, con mille giornaliere.

La campagna

Le vaccinazioni antiCovid sono possibili anche nella giornata festiva odierna. Fino a lunedì 23 agosto, compreso oggi, è possibile vaccinarsi con Moderna, presentandosi tra le 8 e le 14, anche senza prenotazione, per l’iniziativa della Asl di Rieti “Open hub” al centro della Caserma Verdirosi (piazza Beata Colomba a Rieti), muniti di tessera sanitaria e di un documento di identità in corso di validità (i minori dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori o da un solo genitore purché provvisto della copia del documento di identità del coniuge), attendere il proprio turno e vaccinarsi. Somministrazioni possibili dai 12 anni in su. Gli altri due hub vaccinali (ex Bosi e Asl Rieti - Amazon di Passo Corese) riprenderanno l’attività lunedì 23 agosto.