Vaccinazioni anti Covid, nel Reatino somministrate 73.695 dosi, nel weekend l'open day per gli over 40

RIETI - A oggi sono 73.695 le dosi di vaccino somministrate in provincia di Rieti. 48.431 prime dosi (di cui 36.001 Pfizer, 11.960 AstraZeneca, 438 Moderna, 32 Johnson & Johnson) e 25.264 seconde dosi.

Sale a 3.584 il numero di vaccini somministrati al domicilio delle persone non autosufficienti, dal Servizio di Assistenza Proattiva Infermieristica aziendale.

Domani, a partire dalle ore 8, presso il Centro vaccinale Caserma Verdirosi, ingresso in piazza Beata Colomba a Rieti, al via il secondo week end dedicato alla vaccinazione degli over 40 anni, con vaccino AstraZeneca. Si accede alla vaccinazione esclusivamente con ticket virtuale che potrà essere scaricato, fino ad esaurimento disponibilità, attraverso il link: https://ufirst.page.link/open-day-regione-lazio, oppure scaricando gratuitamente l’App Ufirst.

Per la vaccinazione è necessario presentarsi presso il Centro vaccinale muniti di ticket virtuale e tessera sanitaria.

Per tutte le informazioni relativi ai siti di somministrazione e agli orari è possibile cliccare sul link: https://www.salutelazio.it/open-day-con-ticket-virtuale

