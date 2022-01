Vaccinazioni anti Covid: 58mila terze dosi, le prime dosi sono invece 103mila

RIETI - Campagna vaccinale antiCovid-19: nella giornata odierna la Asl di Rieti ha superato le 260.000 somministrazioni. Nel dettaglio sono 260.389 le dosi di vaccino somministrate nel territorio della provincia di Rieti. 58.000 sono le somministrazioni in terza dose (14.899 il numero delle terze dosi somministrate tra il 1° gennaio e il 21 gennaio 2022). 100.000 sono i cittadini che hanno completato il ciclo primario vaccinale. 103.000 invece le somministrazioni in prima dose.

Domani, domenica 23 gennaio, presso il centro vaccinale ex Bosi Rieti-Cittaducale si svolgerà, dalle ore 11:00 alle ore 20:00, il secondo Open Day dedicato alla fascia di età 12-17 anni. Prenotazioni direttamente sul posto. Grazie alla collaborazione tra la Asl di Rieti e la NPC Rieti Pallacanestro ogni ragazzo che si vaccinerà avrà in omaggio un ingresso per un mach della Kienergia Rieti.