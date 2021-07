Termina la residenza teatrale Catt a Fara Sabina con due spettacoli nel weekend

Mercoledì 14 Luglio 2021, 17:25

RIETI - Giunge al termine la residenza teatrale Catt, ospite nel Festival Laboratorio Interculturale di Pratiche Teatrali del Teatro Potlach, sostenuto sostenuto dalla Regione Lazio con il Fondo Unico 2021 sullo Spettacolo dal Vivo, e dalla Fondazione Varrone. La residenza Catt (Centre for Alternative Theatre Training), è stata fondata dal regista canadese Michael Devine, e ha come pedagoghi anche gli italiani Andrea Lattari e Cinzia Grande. Negli anni la residenza è stata già ospitata a Londra, New York ed Amsterdam, per approdare quest’anno a Fara Sabina nel Festival del Teatro Potlach dove si concluderà con due spettacoli nel weekend.

Sabato 17 luglio alle 18.00 andrà in scena sul palco del Teatro Potlach “Odisseo Odissea”, ad opera dei due pedagoghi Andrea Lattari e Cinzia Grande, in arte Compagnia Maner Manush. Due creature senza tempo, rivivono l’era del Mito e degli Eroi. Naufraghi, costretti all’esilio in terra straniera, senza possibilità di tornare in patria, lontani dalla propria casa e dagli affetti, in un mondo deserto, non più abitato da esseri umani, Odisseo e Odissea si ritrovano pellegrini, in uno scenario assurdo e grottesco, ove i ricordi perdono forma in allucinanti visioni della mente.

Domenica 18 luglio alle 19.30 sarà invece la volta dello spettacolo “Kontakt” creato durante la residenza con un gruppo di sei attori serbi, i Grupa Group. I personaggi dello spettacolo si muovono irrequieti in due mondi, il cyberverse e la cosiddetta realtà. Marina Banaana mette in scena la performance art per i pedoni che prestano attenzione a lei solo quando li invita a ferirla. Nel cuore della notte Frank Onnest sussurra poesie sulla bellezza, l'omicidio e le verità essenziali. Vlado, alias "Hackman", vuole essere un eroe di Internet o un cattivo, non sembra che gli importi. I coniugi Dupla, avvocati che si oppongono in tribunale, vivono una vita costruita per il consumo pubblico. E nel White World Lady Bug, la voce elettronica che obbedisce ai loro comandi, sogna la vita tra gli umani. Utilizzando quattro linguaggi espressivi - Verbale, Suono non verbale, Gesto e Postura - Kontakt segue la ricerca di questi sei caratteri per un contatto autentico e significativo.

Questo spettacolo è in lingua inglese e serba.

Per entrambi gli spettacoli la prenotazione è obbligatoria al numero del Teatro Potlach: 3517954176.