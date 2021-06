“E…state con noi”. La Mirabili Teatro torna ad incontrare il suo pubblico al giardino dell'ecoostello

Giovedì 24 Giugno 2021, 07:46

RIETI - "𝗘…state con noi". La Mirabili Teatro torna ad incontrare il suo pubblico e lo fa con una versione estiva del Teatro Manlio che, con la bella stagione, si trasferisce al giardino dell'ecoostello.



«Una piccola rassegna estiva che segue lo spirito delle stagioni teatrali ormai da due anni assenti nella nostra città - spiegano dalla Mirabilis - tre spettacoli che inseguono ognuno i molteplici piaceri e i distinti bisogni degli spettatori mettendo in luce le innumerevoli facce, o meglio maschere, che i teatranti si modellano addosso interpretando personaggi e raccontando storie una diversa dalle altre, trovate nel caleidoscopio del vivere quotidiano.

Ogni spettacolo una piacevole pagina di teatro dove i personaggi si moltiplicano sul corpo di un solo attore, come un affabulatore che conduce per mano chi l’ascolta in quei meandri dove ci si nasconde nell’ombra.

E così il giardino dell’Ecostello sarà quella porta che virtualmente si apre del nostro Teatro Manlio».

Prima data il 4 luglio con "Amleto", alle 21. A seguire 17 luglio con "Vecchia sarai tu!" Sempre alle 21. Per il 22 luglio, invece l'appuntamento è alle 18.30, con "Fish&bubble", spettacolo con bolle giganti, giochi d'acqua e clownerie