Prefettura, ecco il piano provinciale per i controlli del super green pass

RIETI - Il Prefetto di Rieti, sentito il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha adottato il piano per l'effettuazione dei controlli volti a garantire il rispetto dell'obbligo del possesso delle certificazioni verdi c.d. green pass come previsto dal decreto legge n.172 del 26 novembre 2021.

Si tratta di un'attività che riveste particolare rilevanza anche in considerazione dell'evoluzione della pandemia che registra un incremento progressivo dei contagi anche legati alla diffusione della nuova variante "Omicron".

Il piano, in linea con le direttive impartite dal Ministro dell'Interno, prevede un sistema di controllo a campione diffuso e serrato che riguarderà la città capoluogo ed il resto del territorio della Provincia, coprendo tutte le attività individuate nel decreto legge.

I dispositivi, coordinati sul piano tecnico-operativo dal Questore, vedranno il coinvolgimento della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, con il contributo delle relative specialità quali, per la Polizia di Stato ( personale della Questura e della Polizia stradale), per l'Arma dei Carabinieri (Carabinieri Forestali, N.I.L. e N.A.S) - nonché con l'impiego di personale della Polizia Locale, della Polizia Provinciale, anche nelle singole realtà comunali per le quali si è provveduto a sensibilizzare i Sindaci del territorio.

I servizi riguarderanno le seguenti aree di intervento: servizi di ristorazione, bar, strutture ricettive, palestre, piscine, luoghi di intrattenimento (teatri, cinema, sale da ballo, impianti sportivi) nonché trasporto pubblico locale. Una particolare attenzione sarà infatti riservata alle verifiche da effettuare nell'ambito del trasporto pubblico locale. Al riguardo, le Forze dell’ordine saranno impiegate nelle attività di controllo, in particolare negli hub più sensibili della città e della provincia, con il contributo del personale Cotral.

Proseguono i servizi generali di controllo del territorio, previsti nei fine settimana nelle zone della movida.

Il Prefetto ha sensibilizzato anche le associazioni rappresentative delle categorie produttive e commerciali affinché i gestori di tali attività rispettino e facciano rispettare le previste misure relative al possesso del green pass.

Le violazioni saranno sanzionate ai sensi alle disposizioni vigenti, con multe da 400 a 1.000 euro e, per le attività economiche, anche con la sospensione dell'attività da 1 a 10 giorni. Le misure previste nel piano saranno operative dal giorno 6 dicembre e saranno mantenute fino al 15 gennaio 2022, nel rispetto delle disposizioni dettate in materia di differenti scenari di rischio. Il Piano sarà partecipato anche ai Sindaci della provincia, alle parti sociali e alle categorie produttive.