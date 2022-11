Il fumettista reatino Simone Pace presenta “Fiaba di Cenere” alla Libreria Moderna

RIETI - Dal successo online agli scaffali delle librerie: continua il percorso di Simone Pace e della sua “Fiaba di Cenere”, graphic novel di genere fantasy recentemente uscita per BD Edizioni.



Con l’interesse del pubblico si infittisce anche l’agenda del fumettista reatino, reduce dal firmacopie del Lucca Comics dove è ormai di casa, e già pronto per un’altra presentazione del suo lavoro, questa volta a Rieti.



“Fiaba di Cenere” e Pace saranno infatti protagonisti alla Libreria Moderna di Via Garibaldi per il primo firmacopie in città, questo venerdì 18 novembre a partire dalle 18. Un’iniziativa con cui anche i non appassionati avranno l’occasione di conoscere un libro, ed un autore, capace di coinvolgere un pubblico molto eterogeneo.

«Fiaba di Cenere ha riscosso un certo interesse nella sua versione online – commenta Pace – La risposta al cartaceo sembra però ancora più positiva, stando anche a quanto ho potuto constatare al Lucca Comics».

Un esito che non sorprende vista la qualità di “Fiaba di Cenere” e l’insuperabile fascino dei libri nella loro veste più classica, ma anche considerando i contenuti extra di cui la nuova edizione si avvale.



Alla Libreria Moderna, insieme a Pace, anche la moderatrice Chiara Pallocci per esplorare la "Fiaba Di Cenere" e per conoscere più da vicino l’autore, già pronto per portare il suo lavoro nelle librerie di tutta Italia, con tappe fissate a Milano alla fine del mese e a Roma nella seconda settimana di dicembre.