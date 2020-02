COMMENTI, IV DI RITORNO

Atletico Cantalice-Piazza Tevere 1-3

3 Urbani (PT)

La società Atletico Cantalice non rilascia alcuna dichiarazione.

Emiliano Mastroiaco (Allenatore Piazza Tevere)

Atletico Torano-Casperia 0-0

La società Atletico Torano non rilascia alcuna dichiarazione.

Massimo Petrocchi (Direttore Sportivo Casperia)

Centro Italia Micioccoli-Monte San Giovanni 2-0

2 Cenciotti

Roberto Attorre (Dirigente Centro Italia Micioccoli)

Fabio Bianchetti (Allenatore Monte San Giovanni)

Fiamignano Equicola-Poggio San Lorenzo 0-2

Massimi, D’Angeli

Leonardo Valente (Dirigente Fiamignano Equicola)

La società Poggio San Lorenzo non rilascia alcuna dichiarazione.

Posta-Cittareale 3-2

2 Miguel, Canova (P)

Marco Gloria (Vice-Presidente Posta)

La società Cittareale non rilascia alcuna dichiarazione.

Santa Susanna-Sporting Corvaro 2-1

Paolucci, Persici (SS), De Sanctis (SC)

Emanuele Mencarelli (Dirigente Santa Susanna)

Angelo Lelli (Dirigente Sporting Corvaro)

Selci-Velinia 3-2

Carosi, Di Paolo, Benedetti (S), D’Angeli (V)

Simone Scaricamazza (Allenatore Selci)

Stefani Sinibaldi (Allenatore Velinia)

Torri in Sabina-Moricone 3-2

Capati, 2 Donati (T), Uccellini, Visco (M)

Fabrizio Del Bianco (Presidente Torri in Sabina)

Marco Ambrogi (Vice-Capitano Moricone)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, V DI RITORNO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si spengono i riflettori sul quarto turno di Seconda categoria. Rallenta la capolista Fiamignano Equicola, che viene sconfitta 0-2 in casa nel big match contro il Poggio San Lorenzo, seconda in classifica a pari punti con Selci, vittoriosa di misura (3-2) ai danni del Velinia, mentre Piazza Tevere si è imposta in trasferta 1-3 sul campo dell’Atletico Cantalice e quindi rimane in scia del secondo posto. Successo importante in ottica salvezza per il Centro Italia Micioccoli, che ha superato 2-0 i biancoazzurri del Monte San Giovanni, mentre prova di forza del Torri in Sabina, che ha ribaltato lo 0-2 del primo tempo del Moricone con un 3-2 finale. Successo per Posta, che guadagna morale e 3 punti in casa contro il Cittareale, mentre lo Sporting Corvaro si piega al Santa Susanna, vittorioso 2-1 sulla formazione del Cicolano. Infine, 0-0 tra Atletico Torano e Casperia, che perciò si dividono la posta in palio.: «Vittoria importante su un campo storicamente difficile. Siamo stati bravi a sbloccare subito il risultato e tornare in vantaggio subito dopo il loro pareggio. Nel secondo tempo, ci è mancata un po' di cattiveria per mettere subito al sicuro il risultato. Dopo il gol dell’ 1-3 siamo stati bravi a gestire il doppio vantaggio e portare a casa la vittoria».: «Partita da non perdere. Un po’ per motivi di lavoro, per infortuni e squalifiche, ci siamo presentati al campo solo in 14…ma chi c’era ha dato il 100%, consapevoli di dover affrontare una trasferta ostica. I padroni di casa sono partiti subito forte, ma non ci hanno impensieriti. La prima occasione più ghiotta a nostro favore è arrivata al 20’ con Cianciarulo, che però non ha sfruttato un rinvio maldestro del portiere avversario. I nostri avversari hanno mantenuto il pallino del gioco, con il primo tempo che si è chiuso con una bella parata plastica del nostro estremo difensore Nobili. Nella ripresa abbiamo giocato meglio, alzando il baricentro e provando il colpaccio…ma i nostri avversari, con improvvisi e veloci 1-2, provavano a metterci in difficoltà. Il tempo scorreva con la gara che si manteneva in equilibrio, con entrambe le squadre che nutrivano la paura di perdere. I nostri avversari hanno colpito un palo esterno dopo un corner, ma con l’entrata in campo di Ottaviano e De Angelis negli ultimi 15’ abbiamo rotto gli equilibri ed abbiamo impensierito i nostri avversari, con il loro portiere che ha effettuato belle parate che hanno salvato il risultato. Pareggio giusto e gara arbitrata ottimamente».: «La vittoria era il nostro unico obbiettivo, sono contento che i ragazzi siano riusciti a centrarlo. Sono felice nell’aver ritrovato, per la gara di questo weekend, Carmesini e Miccioni, che erano indisponibili. Ringrazio Liberali, che ha giocato in un ruolo non suo, al contrario di Cenciotti che invece ha potuto esprimere tutte le sue potenzialità rigiocando nella sua posizione preferita, tant’è che ha siglato due gol e di questo sono molto soddisfatto. Speriamo di ritrovare al più presto i nostri indisponibili (tra cui Ometto, Piroli, Grillo ed altri) e di cominciare, a partire dal match di questo turno, un filotto di risultati utili in grado di portarci la salvezza. Infine, grazie anche ai ragazzi della juniores per essersi resi disponibili per questa gara».: «Partita facile da commentare. E’ da un 3-4 partite che scendiamo in campo rimaneggiatissimi, così come in questo turno. In campo per questo match c’erano 6 titolari e 2 ragazzi che hanno giocato anche se non nelle condizioni ottimali. La nostra è una rosa corta di suo, ma in questo periodo abbiamo veramente grandi defezioni. Per la gara di sabato, posso dire che abbiamo fatto buoni 20’ della ripresa, per poi calare dopo l’espulsione del nostro centrale di difesa. Peccato. Speriamo di riavere presto a disposizione tutti i ragazzi assenti in questo match. Nonostante tutto, dobbiamo assolutamente credere nella salvezza, anche perché ci sono a disposizione ancora tantissimi punti!».: «Sconfitta meritata. Si chiude un ciclo di partite impegnative, che ci ha portato a quest'ultima gara con poche energie fisiche e mentali. Ora bisogna ricompattarsi e ripartire già dalla prossima sfida».: «Un'altra vittoria che risolleva il morale e la classifica. Grande prestazione di tutti i miei giocatori, che non si sono risparmiati fino all'ultimo minuto. Un grazie alla nostra panchina ed al pubblico, finalmente numeroso e composto da supporters di tutte e due le fazioni. Inoltre, faccio un in bocca al lupo a Cittareale. Ora, testa e cuore (come dico sempre) alle prossime sfide, a partire da quella di sabato prossimo contro lo Sporting Corvaro, per noi un’altra finale!».: «Bella partita. Siamo entrati concentrati e vogliosi di riscattare la sconfitta nella gara di domenica scorsa. Subito decisivo bomber Paolucci, che ha raccolto una palla al limite dell'aria ed ha insaccato in rete. Siamo rimasti concentrati ma i nostri avversari, con un’azione al limite del fuorigioco, hanno pareggiato il conto dei gol. Non ci siamo disuniti e, al 40’ su azione di calcio d'angolo, siamo ritornati in vantaggio con Persici, che con uno stacco di testa ha siglato il 2-1 spedendo la palla sul palo opposto. Da questo momento, la partita è stata controllata dai nostri fino alla fine del primo tempo. Nella ripresa la partita si è mantenuta in equilibrio, ma noi siamo stati bravi a controllare senza fare sbavature e per la compagine dello Sporting Corvaro non c'è stata possibilità di trovare il nuovo pareggio. Ottima partita di tutti ed un in bocca al lupo a Corvaro per il prosieguo del campionato».: «Classica giornata no, di quelle che quando capitano ti arriva subito la sensazione che non porterai punti a casa. Certo, potremmo giustificare con le numerose assenze e un campo a noi non congeniale, ma, invece, dico che abbiamo perso per nostro demerito. Ora testa alla prossima, perché ci mancano ancora parecchi punti per avere la certezza di essere salvi».: «La classifica che si sta determinando gara dopo gara ci obbliga praticamente a fare sempre risultato in questo tipo di partite. I ragazzi hanno risposto benissimo sul campo interpretando la gara come andava fatto e per questo non posso che complimentarmi con loro».Tiziano Fioravanti (Direttore Sportivo Selci): «Da qui alla fine del campionato ogni gara sarà per noi una finale. In questo turno, una vittoria importante in vista dei prossimi delicatissimi impegni a partire da domenica prossima. Voglio fare i complimenti alle due squadre per la correttezza mostrata in campo e all’arbitro per la conduzione della gara praticamente perfetta».: «Un passivo oggettivamente troppo pesante per noi visto quanto successo in campo nei 90 minuti. Selci è stata cinica punendo la benché minima nostra sbavatura, faccio i complimenti ai miei ragazzi perché fino all’ultimo minuto malgrado lo svantaggio hanno provato a giocare lottando sempre».: «Primo tempo decisamente sottotono, infatti lo abbiamo lasciato condurre ai nostri avversari e, infatti, la prima frazione si è chiusa sullo 0-2. Siamo però rientrati in campo con la convinzione giusta e non abbiamo più concesso niente. Ottimo Capati, che è andato ad arpionare il pallone tra i piedi del portiere segnando il primo gol…da lì, ci abbiamo creduto sempre di più, trovando il pareggio e la vittoria con due gol di Donati. Immensamente grazie al numeroso pubblico presente ieri e veramente complimenti ai ragazzi: abbiamo reagito da vera squadra!».: «Primo tempo gestito alla grande e chiuso 2-0 in nostro favore, nonostante abbiamo sprecato almeno altre 2-3 occasioni per fare il terzo gol. Nel secondo tempo purtroppo abbiamo spento le nostre teste e siamo stati rimontati come già successo in altre occasioni. Purtroppo, non riusciamo a uscire da questa situazione che sta diventando complicata, considerando che stiamo a pochi punti dalla zona retrocessione. Sono questi i momenti dove ognuno deve prendersi le proprie responsabilità e capire dove si deve migliorare per riuscire a venirne fuori».Fiamignano Equicola 43Selci, Poggio San Lorenzo 39Piazza Tevere* 36Velinia 31Santa Susanna 29Sporting Corvaro, Torri in Sabina 23Atletico Cantalice* 22Moricone, Centro Italia Micioccoli* 20Monte San Giovanni, Atletico Torano 17Cittareale, Posta* 16Casperia 14* una gara in menoCittareale-Centro Italia MicioccoliMonte San Giovanni-Fiamignano EquicolaMoricone-CasperiaPiazza Tevere-SelciPoggio San Lorenzo-Atletico CantaliceSporting Corvaro-PostaTorri in Sabina-Santa SusannaVelinia-Atletico Torano